Vicevoorzitter aan FNV-top: kom op voor vals beschuldigde collega

Het FNV-bestuur werd op 24 januari geïnformeerd over de melding. Maar al snel bleek volgens Jong dat deze vals was. „Dat is in de richting van Zakaria en mensen in het algemeen bestuur bevestigd”, legt Jong uit. Boufangacha zou de ene dag hebben gehoord over de melding en al een dag later zijn gebeld dat er toch niets aan de hand was. Daarop besloot de bestuurder zelf naar buiten te treden, volgens Jong als klokkenluider. „Hij zat met een heleboel vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren en wil opheldering.”

Nadat de melding bekend was geworden, heeft Jong onder andere voorzitter Tuur Elzinga opgeroepen zich uit te spreken. Maar tegenover Trouw en de Volkskrant had Elzinga nog niet inhoudelijk gereageerd. De melding is bovendien gedaan aan de vooravond van de voorzittersverkiezing, waarvoor Boufangacha zich verkiesbaar wil stellen. Ook zijn er verkiezingen voor het bestuur en het ledenparlement. „Deze melding valt moeilijk los te zien van de aankomende verkiezingen”, zegt Jong, die zelf niet meedingt naar het voorzitterschap.

De FNV-bestuurder begrijpt dat er inmiddels onderzoek wordt gedaan in opdracht van de raad van toezicht. De valse aantijging wordt wel genoemd in de onderzoeksopdracht, die volgens Jong verder complex was geformuleerd. „Het is essentieel dat wij dit proces zuiver en goed doorlopen. Als de verkiezingen daarvoor uitgesteld moeten worden dan lijkt me dat nog de minst vervelende consequentie. De onderste steen moet boven.”

Jong spreekt zich nu publiekelijk uit, omdat zij in het bestuur verantwoordelijk is voor de portefeuille grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zit ze in de Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) van het Huis voor Klokkenluiders. Volgens haar gaat het hier om een klassieke klokkenluiderszaak. „Er moet onderzocht worden wie melding heeft gedaan en waarom”, zegt Jong. „Het moet zo snel als mogelijk duidelijk worden wie de goede naam van Zakaria heeft besmeurd.”