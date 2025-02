De bom ging af op het moment dat Sarkisjan naar binnen ging bij een luxe appartementencomplex. Russische media schreven eerder dat de Oekraïens-Armeense man zwaargewond was en dat een deel van zijn been moest worden geamputeerd, maar later is hij in het ziekenhuis overleden.

Volgens de Oekraïense inlichtingendiensten was Sarkisjan een bendeleider in de Donbas, de Oost-Oekraïense regio waar pro-Russische separatisten sinds 2014 vechten tegen het leger. Sarkisjan zou in 2022, toen de Russen het land binnenvielen, zelf een pro-Russisch bataljon hebben gevormd. Dat bestaat voornamelijk uit etnisch Armeense mensen.