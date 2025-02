„Het is duidelijk dat we als een sterk economisch blok onze eigen toekomst vorm kunnen geven en kunnen reageren op handelsbesluiten. Maar het perspectief en doel moeten zijn dat zaken resulteren in samenwerking”, aldus Scholz.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat Europa voor zichzelf moet opkomen als Trump heffingen oplegt en daarmee de EU aanvalt op handelsgebied. Hij zei ook dat door recente uitspraken van Trump de EU sterker en meer verenigd wordt.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas verklaarde in Brussel dat handelsoorlogen geen winnaars kennen en dat „wij Amerika nodig hebben en Amerika ons nodig heeft”.