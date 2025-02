Wanneer veehouders een schaap castreren of hun staart couperen, knellen ze het af met een elastiekje. Dan sterft het in een paar dagen helemaal af. Er blijft een open wond over, en die is pas na een paar weken genezen. Ook met pijnstilling is het volgens de NVWA heel pijnlijk.

Schapenstaarten worden geknipt om te voorkomen dat vuil zorgt voor een pijnlijke huidziekte. Bij een paar schapenrassen mogen de staarten nog geknipt worden, maar alleen door een dierenarts. Vanaf 2028 is het helemaal verboden.