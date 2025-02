Financiering van meer EU-defensie-uitgaven is op de bijeenkomst van regeringsleiders een belangrijk en tegelijkertijd politiek gevoelig punt. EU-landen denken daar verschillend over. Luxemburg zit op de lijn van Nederland, zei de Luxemburgse premier. „Over de financiering deel ik het standpunt van premier Schoof.”

„Nederland is tegen Eurobonds”, zei Frieden. Net zoals Nederland vindt Luxemburg „en veel andere landen” dat elke lidstaat moet beginnen om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden. Daarna moet worden gekeken naar particuliere investeerders en de Europese Investeringsbank (EIB) om defensie-uitgaven te financieren. Vooral landen die de 2 procent nu niet halen, zijn voorstander van het aangaan van Europese leningen, oftewel Eurobonds.

Frieden, en Nederland, vinden dat de focus nu moet liggen op het efficiënter maken van de Europese defensie. „Daarop moeten we ons concentreren.” Hij zal daar ook namens Nederland op hameren. „Waar zitten de gaten? Waar liggen de behoeften? Hoe kunnen we meer gezamenlijk inkopen? Hoe kunnen we de Europese pijler in de NAVO versterken?”

„De NAVO is belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat Europa binnen de NAVO voor zijn eigen verdediging kan zorgen.”