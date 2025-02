Voorzitter EU-leiders: open discussie over prioriteiten defensie

Als eerste gaat het om de prioriteiten waarover de EU-landen het eens moeten worden, zei Costa zonder daar verder over uit te weiden. Het gaat erom wat de EU nodig heeft om het EU-grondgebied te beschermen.

Als tweede agendapunt noemde Costa de financiering ervan. Het derde onderwerp is de versterking van „bestaande partnerschappen”, zei Costa. Ook daar ging hij niet verder op in. Gedacht moet worden aan de samenwerking met de Verenigde Staten, de NAVO, maar ook met Groot-Brittannië.

Dat beaamt ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Banden met de NAVO, Groot-Brittannië en de VS zijn „uiterst belangrijk om ook onze eigen defensie te versterken”. De EU moet zelf ook meer doen, zei Kallas. „Dat is duidelijk, want er is een grootschalige oorlog aan de gang in Europa.”

Kallas vindt dat de EU-lidstaten meer dan de afgesproken 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten besteden. Niet alle landen doen dat nu. „Dat vereist een aantal moeilijke beslissingen van verschillende lidstaten”, beseft Kallas.

Vooral landen die de 2 procent niet halen, zijn voor Europese investeringen in defensie, via eurobonds. Nederland is daar fel op tegen.