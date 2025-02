Nieuwe eigenaar voor afgebrande fabriek in Oosterwolde

Scandi was met het verkopen van kipproducten zoals kipnuggets tot nu toe vooral gericht op de Scandinavische landen, met de hoofdfabriek in Denemarken. De overname van het fabriekscomplex in Oosterwolde vervangt een investering van 30 miljoen euro in dat land. De locatie in Oosterwolde, volgens Scandi een van Europa’s grootste productielocaties voor gepaneerde kip, moet in het derde kwartaal operationeel zijn.

Tyson Foods kwam in 2019 naar Oosterwolde. In december van 2023 zorgde een brand voor grote schade aan een deel van het complex. Vorig jaar besloot het Amerikaanse concern de locatie te verlaten.