Binnenland

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft een feestlocatie in de Galvanistraat in de wijk Nieuw-Mathenesse in Rotterdam-West voorlopig gesloten. Afgelopen weekend was daar een schietpartij waarbij twee mensen ernstig gewond raakten. Hoelang het pand gesloten blijft, is nog niet bekend.