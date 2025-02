Dat heeft Boerema, titulair organist van de Laurenskerk in Rotterdam, vrijdag bekendgemaakt, meldde Orgelnieuws. De benoeming gaat per 1 september 2025 in.

Boerema is sinds 2005 verbonden aan de Laurenskerk. In 2010 werd hij benoemd tot docent orgel en improvisatie aan de orgelopleiding van het Rotterdams conservatorium (Codarts). Met deze baan stopt hij als hij in Den Haag begint.

Boerema (1972) studeerde zelf aan het Koninklijk Conservatorium bij de docenten Johan Th. Lemckert (orgel), Marijke van Klaveren (kerkmuziek) en Jos van der Kooy (improvisatie). Van der Kooy (73) was sinds de jaren 90 als docent aan het Haagse conservatorium verbonden. Hij volgde destijds Leo van Doeselaar op, toen deze docent werd aan de Universität der Künste in Berlijn.

In een reactie geeft Boerema aan „zeer blij” te zijn met zijn benoeming. „Ik beschouw het ook als een grote eer om als alumnus terug te kunnen keren naar deze school waar ik zo veel aan te danken heb.” Welk plannen de Rotterdamse musicus in Den Haag heeft? Boerema: „Mijn streven zal zijn om een mooi curriculum samen te stellen waarin interpretatie, improvisatie en oriëntatie op de historische bronnen geïntegreerd zijn.”