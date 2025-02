Nieuwe premier De Wever direct door naar EU-defensietop

Buitenland

Een krappe twee uur nadat Bart De Wever als nieuwe premier van België was beëdigd, zal hij aanwezig zijn bij de informele defensietop van de EU-leiders in Brussel. Die top begint officieel om 11.00 uur. Vanaf even voor tienen komen de regeringsleiders aan en zullen zoals gebruikelijk de internationale pers te woord staan. De top vindt in het Egmontpaleis plaats, vlak bij het Koninklijk Paleis waar de nieuwe Belgische regering door koning Filip is beëdigd.