De ministers kwamen op bezoek in het koninklijk paleis in Brussel om daar een voor een de eed af te leggen voor koning Filip. Premier De Wever moet na de traditionele groepsfoto snel door naar de ambtswoning waar hij officieel de macht krijgt overgedragen van zijn voorganger Alexander De Croo.

De nieuwe regering is het resultaat van maandenlange onderhandelingen na de verkiezingen van juni. Vijf partijen kwamen uiteindelijk tot een akkoord en vormen nu de ‘Arizona-coalitie’, vernoemd naar de kleuren van de vlag van de Amerikaanse staat.

Elke partij levert een vicepremier. Voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie van De Wever wordt dat Jan Jambon, die ook minister van Financiën wordt. Frank Vandenbroucke (van het sociaaldemocratische Vooruit) is tevens minister van Volksgezondheid. Vincent Van Peteghem (christendemocratische CD&V) is minister van Begroting. David Clarinval (liberale MR) is minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Maxime Prévot (centrumrechts Les Engagés) is minister van Buitenlandse Zaken.

Belgische media merkten al snel op dat de vicepremiers allemaal mannen zijn en dat bij de vijftien benoemde ministers slechts vier vrouwen zitten. De Wever noemde dat „jammer” en onverwacht. Hij benadrukt dat partijen los van elkaar ministers aandragen.

Dinsdag komt De Wever naar het parlement om de regeringsverklaring voor te lezen. Woensdag volgt daar een debat over en donderdag kunnen de parlementariërs stemmen over het aantreden van de regering. De coalitie heeft een meerderheid in de Kamer van volksvertegenwoordigers.