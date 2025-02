Samsung-topman opnieuw vrijgesproken in slepende fraudezaak

Er was een celstraf van vijf jaar en een boete van omgerekend honderdduizenden euro’s tegen hem geëist. De zaak draaide om een fusie van twee dochterbedrijven van Samsung in 2015. Volgens de aanklagers werden bij die fusie kleine aandeelhouders gedupeerd en was de deal bedoeld om de grip van Lee op Samsung te versterken.

De aanklachten tegen Lee behelsden onder meer koersmanipulatie en boekhoudfraude. Lee heeft de beschuldigingen altijd verworpen en stelde nooit de bedoeling te hebben gehad om kleine aandeelhouders te duperen.

Lee zat eerder al eens in de gevangenis in verband met omkoping van een vertrouweling van voormalig president Park Geun-hye. Die kwestie leidde in 2017 ook tot de afzetting van Park. Na achttien maanden kwam Lee vrij door goed gedrag, maar de topman mocht zijn oude functie niet meer oppakken. In augustus 2022 verleende de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol hem evenwel gratie. Daardoor kon hij weer toetreden tot het bestuur van het concern.