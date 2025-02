Onderzoek naar nieuwe klanten voor lng-terminal Eemshaven

Gasunie en Vopak zeggen dat vanaf maandag marktpartijen zijn uitgenodigd om hun interesse te tonen om ook in de nabije toekomst lng te importeren in de Eemshaven, de zogenoemde Open Season. Afgelopen zomer werd al aangekondigd dat Gasunie en Vopak samen met de overheid naar mogelijkheden zouden gaan zoeken om de exploitatie van EemsEnergyTerminal na 2027 te verlengen.

De terminal werd in september 2022 in gebruik genomen om zo het wegvallen van gasstromen uit Rusland door de oorlog in Oekraïne te compenseren. Met die terminal moest de energiezekerheid in Nederland en Noordwest-Europa worden vergroot. Zo wordt er lng door tankers uit onder meer de Verenigde Staten via de terminal geïmporteerd. De capaciteit bedraagt ongeveer 8 miljard kubieke meter per jaar.