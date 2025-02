Inspectie: steeds meer en ernstiger psychisch geweld op scholen

Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs had meer dan de helft van de dossiers over psychisch geweld betrekking op ernstig pesten. Zorgelijk, vindt de inspectie, want „de gevolgen van pesten zijn aanzienlijk voor kinderen die dit overkomt”. In beide sectoren ziet de inspectie dat de ernst van het psychisch geweld toeneemt en verschuift naar bedreiging, „al dan niet met fysiek geweld en/of een wapen”.

Wat verder opvalt is dat het aantal dossiers over seksueel misbruik en seksuele intimidatie is afgenomen, van 470 op 2152 dossiers in schooljaar 2022-2023 naar 377 op 2317 in het afgelopen schooljaar. Wel was in het geval van seksueel misbruik de beklaagde relatief vaker een „met taken belast persoon” zoals een leraar of conciërge, namelijk in 62 van de 96 dossiers. In 48 gevallen werd een redelijk vermoeden van een strafbaar feit vastgesteld en is de melder verwezen naar de zedenpolitie om een melding te maken of aangifte te doen.