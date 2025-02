Een vat Amerikaanse olie steeg maandagochtend tot 3,7 procent, al zakte de koersstijging later wel terug tot zo’n 2 procent. Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd ongeveer 1 procent duurder. Op de brandstofmarkt in New York gingen de benzineprijzen daarnaast tot meer dan 6 procent omhoog.

Trump maakte afgelopen weekend zijn eerdere dreigementen waar met de aankondiging vanaf dinsdag heffingen van 25 procent op Canadese en Mexicaanse import en 10 procent op Chinese goederen in te voeren. Voor energie uit Canada geldt een verlaagd tarief van 10 procent. Daarmee lijkt de door economen gevreesde handelsoorlog werkelijkheid te worden. Vanuit Canada en Mexico zijn al vergeldingsmaatregelen aangekondigd.

Canada en Mexico zijn belangrijke olieleveranciers van de Verenigde Staten. De noorderbuur is zelfs goed voor het grootste deel van de Amerikaanse olie-import. Dit gaat om ongeveer 4 miljoen vaten per dag. Ook komen er dagelijks voor ongeveer 500.000 vaten olie uit Mexico. De importheffingen betekenen dat bij het importeren van de betreffende producten een extra heffing moet worden betaald.

De olieprijzen waren in januari al opgelopen tot het hoogste niveau in maanden. Dat kwam mede door nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland. Ook bij tankstations in Nederland zijn de prijzen vorige maand gestegen, al zakten ze vorige week wel weer wat terug. Volgens de laatste cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 2,172 euro. Dat is enkele centen meer dan rond de jaarwisseling. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Elders kun je vaak goedkoper tanken.