Volgens de Nevi ging de index die de bedrijvigheid weergeeft in januari licht omlaag tot een stand van 48,4, vergeleken met een niveau van 48,6 in december. Als de graadmeter op 50 of meer staat, is er sprake van groei. Daaronder gaat het om krimp van de industriële activiteit.

De Nevi zegt dat de „matte vraag” en onzekerheid bij klanten een negatieve impact hadden op het aantal nieuwe orders in januari, waaronder de nieuwe exportorders. Nederlandse fabrikanten bleven als reactie op de kleinere instroom van de orders aan het begin van dit jaar hun productievolume verlagen.

Verder was er een duidelijke toename te zien van de kosten voor bedrijven door hogere kosten van grondstoffen, loon en transport. Om die kosten op te vangen verhoogden bedrijven hun verkoopprijzen in het sterkste tempo in twee jaar, aldus de Nevi.