Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen voor consumenten in januari met 0,3 procent. De snelle raming is volgens het CBS berekend op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van januari worden op 13 februari gepubliceerd.

De inflatie werd afgelopen maand vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Die werden in januari 7 procent duurder, na een stijging van 6,7 procent in december. De prijzen in de dienstensector stegen met 4,4 procent, na een toename van 5,8 procent in december. Energie werd 1,4 procent goedkoper. In december stegen de energieprijzen nog met 1,5 procent. In dat cijfer zijn ook motorbrandstoffen meegenomen.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 2,9 procent. In december was dat 3,9 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.

Later op de dag worden ook inflatiecijfers van de eurozone gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. De inflatie in het eurogebied was in december nog 2,4 procent. De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Volgens het CBS komt het vooral door de prijsontwikkelingen van diensten en tabaksproducten dat de inflatie in Nederland hoger is dan in de eurozone.