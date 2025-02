Personeel FBI getest op deelname aan onderzoek bestorming Capitool

Buitenland

FBI-medewerkers in de Verenigde Staten moeten laten zien of ze hebben meegewerkt aan onderzoek naar mensen die meededen aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Daarmee bestaat er angst voor een nieuwe ontslagronde. Het persbureau Reuters kreeg inzage in de vragenlijst die de medewerkers moeten invullen.