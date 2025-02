Zuid-Afrika „confisqueert land en behandelt bepaalde categorieën mensen heel slecht”, aldus Trump, zonder verdere uitleg te geven. De financiering zal pas worden hervat als een volledig onderzoek naar de gang van zaken is afgerond, zo zei de Amerikaanse president.

In 2023 gaven de Verenigde Staten circa 440 miljoen dollar (ruim 430 miljoen euro) uit aan hulp voor Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei in januari nog dat hij zich geen zorgen maakte over de relatie van zijn land met Trump.

Zijn partij, het ANC, heeft erop aangedrongen het gemakkelijker te maken voor de Zuid-Afrikaanse overheid om land te onteigenen in een poging om het landeigendom eerlijker over de bevolking te verdelen. Als gevolg van het vroegere racistische apartheidsbeleid in Zuid-Afrika is nog altijd veel land in handen van de witte minderheid.