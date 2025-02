Boeren en autosector in Mexico roepen op tot dialoog met VS

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zei dat ze wacht op een reactie van Trump op een voorstel om te praten over migratie en drugshandel. Die zaken spelen volgens Trump een rol in zijn beslissing om de tarieven op te leggen. Sheinbaum kondigde aan maandag meer bekend te maken over wat haar regering gaat doen naar aanleiding van Trumps maatregel.

De agrarische sector en de auto-industrie zijn naar verwachting de sectoren die het hardst worden getroffen. Vertegenwoordigers van deze sectoren vrezen dat de tarieven Noord-Amerika’s concurrentiepositie zullen ondermijnen. Volgens de Nationale Industrie voor Auto-onderdelen (INA) in Mexico werken er in de drie landen ongeveer elf miljoen mensen in de sector. De kosten van een gemiddelde auto kunnen volgens de INA ongeveer 3000 dollar (een kleine 2930 euro) hoger worden.

De Nationale Landbouwraad (CNA) zei dat de helft van alle avocado’s, tomaten, chilipepers en bessen die in de Verenigde Staten worden geconsumeerd uit Mexico komt. Het land exporteert ook rundvlees en varkensvlees naar de VS ter waarde van 1,5 miljard dollar (ruim 1,46 miljard euro). De CNA riep op tot „eenheid en dialoog”.

Zowel Canada als Mexico hebben aangekondigd als vergeldingsmaatregel ook importbelasting op Amerikaanse goederen te gaan heffen.