Economen: handelstarieven kosten huishoudens VS honderden dollars

De VS voeren 25 procent invoerheffingen in op goederen uit Canada en Mexico en 10 procent op producten uit China. Economen verwachten dat Amerikaanse bedrijven, die meer moeten betalen voor geïmporteerde goederen, deze kosten deels zullen doorberekenen aan consumenten door prijsverhogingen.

In het meest pessimistische scenario, waarin consumenten geen overstap maken naar in de VS geproduceerde goederen en de volledige invoerheffing wordt doorberekend, kan dit neerkomen op een extra kostenpost van ongeveer 835 dollar per persoon per jaar of 3242 dollar voor een gezin van vier, volgens schattingen van ING. De gevolgen zullen niet direct merkbaar zijn, maar op de middellange tot lange termijn komt de koopkracht onder druk te staan, waarschuwt de bank.

Een groot deel van de verse producten die Amerikanen eten, komt uit het buitenland. Ongeveer de helft van de geïmporteerde groenten en 40 procent van het fruit is afkomstig uit Mexico. Naast het leveren van meer dan 90 procent van de avocado’s die Amerikanen eten, is het Latijns-Amerikaanse land de belangrijkste buitenlandse leverancier van paprika’s, komkommers en courgettes.

Alcohol is goed voor bijna een kwart van alle Amerikaanse importen uit Mexico. Vier op de vijf geïmporteerde bieren komen uit dit land, net als de helft van alle sterkedranken, voornamelijk tequila en mezcal. Canada is ook een belangrijke leverancier van gedistilleerde dranken, waaronder likeuren en whisky.

Daarnaast komt bijna de helft van de Amerikaanse importen van auto-onderdelen uit Canada en Mexico, waarvan automerken in de VS sterk afhankelijk zijn. Voor specifieke onderdelen zoals airbags en veiligheidsgordels komt bijna 80 procent van de importen uit deze buurlanden. Ook komt de helft van de geïmporteerde, geassembleerde auto’s uit deze twee landen.

„Tarieven op deze goederen zouden betekenen dat de VS zichzelf effectief belast”, zegt Nicole Gorton-Caratelli van het economische bureau van Bloomberg. „Amerikaanse autofabrikanten, die al lange tijd een symbool zijn van de Amerikaanse industrie, zouden aanzienlijke pijn ervaren.”