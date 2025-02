Kandidatuur beoogde inlichtingenchef Trump onder druk

Trump wil voormalige Democrate Gabbard als directeur van de Nationale Inlichtingendiensten, maar haar benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Senatoren konden haar donderdag vragen stellen en Gabbard weigerde toen te zeggen of ze Edward Snowden ziet als een verrader. Hij lekte in 2013 informatie over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendiensten en vluchtte later naar Rusland. De beoogde inlichtingenchef heeft hem in het verleden een „moedige klokkenluider” genoemd.

Gabbard zou zich uitvoerig hebben voorbereid op de hoorzitting met senatoren en zelfs oefensessies hebben gehouden. Toch leidde haar antwoord over Snowden in het Witte Huis tot bezorgdheid, schrijft NBC. Een ingewijde schat de kans dat ze van senatoren genoeg steun krijgt tegenover NBC op „50 procent”. Trump lijkt zijn beoogde inlichtingenchef evenwel niet te laten vallen. Hij deelde op sociale media een bericht waarin haar optreden tijdens de hoorzitting werd geprezen.