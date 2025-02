1500 gestrande automobilisten in noodopvang in Franse Alpen

Zaterdagochtend vielen drie grote rotsblokken op de vierbaansweg, even ten noorden van Moûtiers in het departement Savoie. Het verkeer kwam daardoor volledig tot stilstand.

In verschillende plaatsen in het departement, dat tussen Annecy en Grenoble ligt, werden de gestrande reizigers opgevangen, onder meer in Aix-les-Bains en Albertville. Ze hadden urenlang moeten doorbrengen in hun stilstaande auto’s, waarop de prefectuur een noodplan in werking stelde.

Bij de ANWB Alarmcentrale zijn zaterdagavond enkele telefoontjes van Nederlanders in het gebied binnengekomen, laat een woordvoerster weten. Zij hadden met name vragen over eventuele vergoedingen van extra reis- of verblijfskosten. „Het ging dus niet om Nederlanders in de problemen of in noodsituaties”, benadrukt ze. Zondagochtend heeft de alarmcentrale geen meldingen meer gekregen.

Er waren zaterdag ongeveer 32.000 auto’s onderweg naar de skigebieden in de regio en ook zondag verwacht de prefectuur nog eens 15.000 voertuigen op de wegen naar onder meer Val-Thorens. Het verkeer wordt via alternatieve routes omgeleid. Volgens de ANWB Verkeersinformatie is er nog altijd veel vertraging op de N90. In beide richtingen kan die oplopen tot anderhalf uur.