Extra militairen naar Guantánamo Bay voor detentie van illegalen

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens het Witte Huis extra manschappen gestuurd naar de beruchte Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay om op die plek een groot detentiecentrum voor illegale immigranten in te richten. De basis aan de Cubaanse Baai van Guantánamo werd in 1903 voor onbepaalde tijd gehuurd van de Cubaanse regering en is geen Amerikaans grondgebied. Cuba bestrijdt de geldigheid van het contract van destijds.