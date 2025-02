Weer huizen en auto’s beklad met antisemitische leuzen in Sydney

Het nieuwste incident volgt op het nieuws van afgelopen woensdag dat wellicht een terreuraanslag op een synagoge in Sydney is verijdeld. De politie meldde toen dat tien dagen eerder aan de noordrand van de stad een caravan met explosieven, antisemitische teksten en het adres van een synagoge was aangetroffen.

Donderdag, de dag na dat politiebericht, werden ook op drie verschillende locaties antisemitische teksten aangetroffen.

In december werd het aantal agenten in de speciale politieafdeling die zich richt op antisemitische misdrijven verdubbeld tot veertig in de deelstaat waarin Sydney ligt.