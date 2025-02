Tientallen doden gemeld na luchtaanvallen VS in Somalië

De Amerikaanse president Donald Trump had zaterdag op sociale media al gemeld dat „veel terroristen” zijn gedood door de grotten te bombarderen waar ze zich hadden verscholen. De luchtaanval vond plaats in het noorden van Somalië, waar troepen uit Puntland sinds eind vorig jaar operaties uitvoeren tegen IS. De terreurorganisatie zou actief zijn in het Golisgebergte. De regionale autoriteiten noemden de Amerikaanse ondersteuning heel waardevol en bedankten de VS.

IS heeft in Somalië een minder grote aanwezigheid dan een groep als Al-Shabaab, maar wordt er volgens experts wel steeds actiever. Trump had eerder gemeld dat een IS-kopstuk dat aanslagen plande het doelwit was van de aanval. Hij verweet de vorige regering onvoldoende te hebben gedaan om die persoon uit te schakelen. „Onze krijgsmacht zit al jaren achter deze IS-aanvalsplanner aan, maar Biden en zijn handlangers handelden niet snel genoeg om de klus te klaren. Ik wel!”