Europese Unie waarschuwt en betreurt handelstarieven Trump

„Open markten en naleving van de internationale regels voor de handel zijn onontbeerlijk voor een sterke en duurzame groei van de wereldeconomie”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. „Invoerrechten verstoren het handelsverkeer en drijven inflatie de hoogte in, ze beschadigen alle betrokken partijen.”

De EU vreest ook dat Trumps handelssancties mogelijk straks Europa zullen treffen. De woordvoerder waarschuwt dat de EU „zal reageren op elke handelspartner die oneerlijke of willekeurige invoerrechten heft. De handelsbetrekkingen met en de investeringen in de VS zijn de grootste ter wereld en daarom staat er veel op het spel”. De EU en de VS zouden eraan moeten werken de onderlinge betrekkingen te verstevigen volgens de woordvoerder.