Zo’n 15 betrokkenen bijeen na dodelijk steekincident Nieuwegein

Door het steekincident in de Anemoonstraat kwam een 11-jarig meisje om het leven. Een 29-jarige man werd aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte komen uit Nieuwegein. Het is niet duidelijk of ze elkaar kenden. Politiewoordvoerder Wim Hoonhout zei zaterdagavond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen dat het scenario dat de twee elkaar niet kenden „reëel” is, maar hij benadrukte ook dat het onderzoek nog loopt. De verdachte stak het meisje volgens Hoonhout „ogenschijnlijk uit het niets” neer.

Volgens de woordvoerster van de gemeente was de bijeenkomst van zaterdagavond bedoeld voor de direct betrokkenen. Ook Slachtofferhulp was aanwezig om hen bij te staan. Tijdens de bijeenkomst is samen „gezeten, gehoord en gedeeld”, zegt de woordvoerster.

Of er nog meer wordt georganiseerd vanuit de gemeente, zoals een condoleanceregister, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerster wordt daar nog naar gekeken.