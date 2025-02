CDU-leider sluit samenwerking met AfD uit met hem als kanselier

Merz leidt een conservatief blok dat bestaat uit zijn christendemocraten (CDU) en hun Beierse zusterpartij, de Christlich-Soziale Union (CSU). „We vechten voor politieke meerderheden in het brede centrum van ons democratische spectrum”, zei hij zondag, in aanloop naar het partijcongres dat maandag in Berlijn plaatsvindt. Toen hem werd gevraagd of hij AfD-stemmen voor een meerderheid zou accepteren, antwoordde hij: „Nee.”

Zondag en afgelopen week is in veel steden gedemonstreerd tegen Merz en tegen de AfD. In Berlijn waren zondag 160.000 mensen bijeen, volgens de politie. De organisatie schatte het aantal betogers zelfs op 200.000. De betogers hadden het in het bijzonder gemunt op een omstreden motie van de CDU, waarin werd opgeroepen tot aanscherping van het migratiebeleid. Die motie kreeg met steun van AfD een meerderheid en duidde volgens de betogers op samenwerking tussen de CDU en AfD.

Het wetsvoorstel dat volgde op de omstreden motie, werd vrijdag nipt verworpen door het Duitse parlement.