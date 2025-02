Poetin: beschamend om rol Sovjet-Unie in WOII te negeren

Rusland was vorige maand vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom bij de herdenking van Auschwitz, dat in 1945 is bevrijd door het Rode Leger. Europese leiders als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woonden de plechtigheid bij. Directeur Piotr Cywiński van Museum Auschwitz-Birkenau had in een interview over Rusland gezegd dat „een land dat de waarde van vrijheid niet begrijpt” niets te zoeken heeft bij zo’n herdenking.

Poetin sprak op televisie zijn onvrede uit over de Russische afwezigheid bij herdenkingsplechtigheden. Hij zei dat als voormalige Sovjetsoldaten die betrokken waren bij de bevrijding zelf te oud of ziek waren om te gaan, hun familieleden ook uitgenodigd hadden kunnen worden.