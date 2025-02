De schaatsbaan in De Lier in het Westland ging zondagochtend om 08.30 uur open. Rond het middaguur ging de baan in verband met de stijgende temperaturen weer dicht, zegt voorzitter Wim van der Berg van ijsvereniging Hard Gaat-ie. „Het was verschrikkelijk druk”, zegt hij over de ochtend. „Er waren dik duizend mensen. We waren ook voor het eerst open deze winter.”

In Doorn in Utrecht was de ijsbaan zondag open van 08.00 tot 11.30 uur. Komende nacht wordt de baan daar weer opgebouwd, laat de Doornsche IJsclub op Facebook weten.

In Winterswijk waren zondagochtend honderden mensen op de schaatsbaan actief, meldt de Winterswijkse IJsvereniging. Ook daar wordt in de nacht van zondag op maandag waarschijnlijk weer gesproeid. Als er maandag ijs op de zogeheten krabbelbaan ligt, mogen Winterswijkse schoolklassen daar die dag gratis komen schaatsen, aldus de vereniging.

Ook in onder andere Noordwijk kon zondag worden geschaatst. Maar lang niet alle ijsbanen waren geopend. Zo meldde de ijsbaan in het Gelderse Lochem zondag op sociale media dat de baan daar nog niet beschikbaar is. „Helaas zit er nog water onder het ijs, dus we kunnen nog niet open.” Als het zondag niet te veel dooit en komende nacht weer koud wordt, kan de krabbelbaan in Lochem maandag misschien wel open.