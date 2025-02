Mes gevonden tijdens onderzoek naar steekincident Nieuwegein

Een woordvoerder van de politie laat ook weten op dit moment geen verdere mededelingen over het onderzoek te kunnen doen, omdat de aangehouden verdachte in volledige beperkingen zit. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Maandag komt de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) opnieuw bijeen voor overleg over de zaak.

Rond een parkeervak bij de Anemoonstraat is zondag een herdenkingsplek ingericht voor het doodgestoken meisje. Mensen leggen daar bloemen, knuffels en kaartjes neer.

Kort na het steekincident werd in Nieuwegein de 29-jarige verdachte aangehouden. De man uit Nieuwegein heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit, meldde de politie zondagochtend. Het 11-jarige slachtoffer was geboren in Eritrea.