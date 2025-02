Klever spreekt EU-collega’s dinsdag over handel met VS

Het topoverleg in Warschau was al langer gepland, maar raadsvoorzitter Polen heeft de handelsrelaties tussen de EU en de VS eerder deze week officieel op de agenda gezet, meldde Klever in een Kamerbrief.

„We zetten in op versterking van de trans-Atlantische relatie”, zei Klever vorige week in een debat met de Tweede Kamer. „Onze economieën zijn sterk verweven, dus daar zouden we allebei van profiteren.” Als Trump ook met maatregelen tegen Europa komt, zal de EU „robuust, proportioneel en vooral ook de-escalerend reageren”.