Kamer wil taakstraf in plaats van celstraf bij niet betalen boete

Binnenland

Wie een boete niet betaalt, moet ook een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf kunnen krijgen. Dat staat in een amendement dat D66-Kamerlid Joost Sneller van plan is in te dienen. Een woordvoerder van die partij bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat ook VVD, NSC en CDA het voorstel ondertekenen. Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) steunt het ook, meldt haar partij, en daarmee is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de wetswijziging.