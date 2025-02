23-jarige verdachte aangehouden om zedenincidenten Oud-Beijerland

De verdachte is zondagmiddag aangehouden en wordt op dit moment verhoord.

In een geval was sprake van ontucht tussen de verdachte en een kind, meldde de politie eerder. Ook in de andere gevallen was sprake van een zedenincident, maar dat ging volgens een woordvoerder om een „lichter” delict dan ontucht. Wat er precies is voorgevallen, en hoeveel meldingen er bij de politie zijn binnengekomen, is niet bekendgemaakt.

De zedenafdeling van de Rotterdamse politie en een Team Grootschalige Opsporing doen verder onderzoek naar de zaak.