55 doden geïdentificeerd na helikoptercrash nabij Washington

De botsing gebeurde woensdag en was volgens onderzoekers vermoedelijk veroorzaakt door een fout van de helikopterpiloot. De brokstukken kwamen in de rivier Potomac terecht. Vrijwel direct na het ongeluk werd geconcludeerd dat er geen overlevenden waren. Het vliegtuig had 64 mensen aan boord, de helikopter drie.

Het Army Corps of Engineers is bezig met het voorbereiden van grote bergingsoperaties om de wrakstukken uit de rivier te verwijderen. Dat werk moet maandag beginnen.