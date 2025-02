Franse premier wil begroting regelen buiten parlement om

Bayrou komt met voorstellen voor de staatsbegroting en maandag allereerst met een begrotingsvoorstel over de sociale zekerheid. De Franse regering kampt met uit de hand lopende begrotingstekorten, maar heeft geen meerderheid in de Kamer om op eigen houtje te handelen. Leden van de oppositie zouden in een stemming in het parlement akkoord moeten gaan voor een meerderheid.

De links-radicale La France insoumise (LFI - Ononderworpen Frankrijk) gaat weer een motie van wantrouwen indienen tegen de premier en zijn regering, waarschijnlijk op woensdag. De radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) heeft zich ook al negatief uitgelaten over Bayrou’s plannen. De oppositiepartij Socialistische Partij weifelt. De regeringscoalitie heeft 213 van de 577 zetels in het Franse lagerhuis.