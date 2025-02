Aangehouden man in Arnhem woonde in of bij woning met dode vrouw

Binnenland

De man die zaterdag werd aangehouden nadat in een woning in Arnhem een overleden vrouw was gevonden, woonde in dezelfde straat. De politie wil niet zeggen of hij zelf de bewoner is van het huis aan de Klarendalseweg in de buurt van het centrum, alleen dat hij in de buurt woonde en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.