88 procent van de aanwezigen stemde in, online deed 85 procent dat. Over de goedkeuring van Vooruit bestond eerder nog twijfel, omdat een deel van de achterban liet blijken niet enthousiast te zijn over de zogenoemde Arizona-regering.

Vijf partijen sloten vrijdag na slepende onderhandelingen een regeerakkoord. De nieuwe regering van de Vlaams-nationalist Bart De Wever bestaat uit een coalitie van onder meer sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten.

Mogelijk kan de nieuwe regering maandag al aantreden, maar daarvoor moeten alle coalitiepartijen hun deelname nog wel goedkeuren tijdens congressen voor hun leden. De andere vier partijen houden zondag congressen.