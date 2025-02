Burgemeester Nieuwegein: dit is een nachtmerrie voor iedereen

Zaterdagmiddag kwam het meisje om het leven. Ze raakte levensgevaarlijk gewond door het incident en overleed korte tijd later.

„Wat hier vandaag is gebeurd, is afschuwelijk. Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar de nabestaanden, familie en vrienden van het slachtoffer”, aldus Van Beukering. Ze spreekt van een „zwarte bladzijde voor de naasten en voor Nieuwegein”.

Van Beukering laat weten dat de politie bezig is met onderzoek. „We bieden als gemeente ondersteuning waar dat nodig is.”

In de zaak is zaterdag een 29-jarige man aangehouden. Hij zal zaterdagavond of op zondag worden verhoord, zei een politiewoordvoerder. Of slachtoffer en verdachte elkaar kenden, is niet duidelijk.