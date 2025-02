Slachtofferhulp voor buurtbewoners in straat omgekomen meisje

Op de plek waar het meisje is overleden zijn schermen geplaatst om haar af te schermen. Daar doet de politie onderzoek. Ook is de straat waar het gebeurde, de Anemoonstraat, afgezet.

„Mensen zijn emotioneel. Ze zijn geschrokken, angstig en verdrietig”, aldus de woordvoerder. „We zijn er ter plekke om voor hen die dat nodig hebben een arm om de schouder te slaan.”

De buurtbewoners hebben meegekregen hoe ambulancediensten en traumahelikopter eerder zaterdag te hulp schoten. Aanvankelijk was bekendgemaakt dat het meisje levensgevaarlijk gewond was geraakt, korte tijd later werd melding gedaan van haar overlijden.

Volgens de woordvoerder komt het slachtoffertje uit Nieuwegein, maar woonde ze niet in de Anemoonstraat. Waar de aangehouden man van 29 jaar vandaan komt, is niet bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het fatale steekincident en werd in de buurt van de Anemoonstraat aangehouden.

De politie verhoort de verdachte en is ook op zoek naar getuigen van het incident. Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, is niet duidelijk.