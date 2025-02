VS willen dat Oekraïne voor einde van jaar verkiezingen houdt

„De meeste democratische landen houden verkiezingen in oorlogstijd. Ik denk dat het belangrijk is dat ze dat doen. Het is goed voor de democratie”, aldus Kellogg. „Dat is het mooie van een stevige democratie. Dat je meer dan een mogelijke kandidaat hebt.”

De Amerikaanse president Donald Trump en Kellogg hebben beiden gezegd te werken aan een plan om een deal voor elkaar te krijgen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Die deal zou er al in de eerste maanden na het aantreden van Trumps kabinet moeten komen. Anonieme bronnen zeiden eerder al tegen Reuters dat functionarissen van het Witte Huis Oekraïne onder druk zouden willen zetten om in te stemmen met verkiezingen, als onderdeel van een aanvankelijk bestand.