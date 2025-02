Italië opende in oktober twee opvangcentra voor migranten in Albanië. De twee landen hadden daar afspraken over gemaakt. Rechters in Italië oordeelden echter dat de migranten niet in deze centra mogen worden vastgehouden en dat Italië ze moet opnemen.

Volgens de rechters kunnen asielaanvragen niet buiten de Europese Unie worden behandeld. Een rechter in Rome had al eerder bepaald dat de 43 mannen de EU mochten binnenkomen.

Een schip van de kustwacht brengt de migranten nu naar de Zuid-Italiaanse havenstad Bari. Daar worden ze zaterdagavond verwacht. De opvangcentra staan nu leeg.