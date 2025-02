Luchtmacht bevestigt ‘nadelige gevolgen’ luchtverkeersleiders

Het is al jaren de bedoeling dat de verkeersleiding van de burgerluchtvaart en de militaire luchtvaart samengaan. Het project genaamd 1ATM is vertraagd, en volgens Het Parool zelfs „geflopt”. Verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de twee groepen luchtverkeersleiders spelen daarin mee, zeggen betrokkenen tegen het ANP.

De problemen zouden met name rond Eindhoven Airport spelen. De luchtverkeersleiders op dat militaire vliegveld hebben ook de taak om burgerluchtvaart af te handelen, legt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) uit. Het Parool schrijft dat Transavia-vluchten vorig jaar al moesten uitwijken van Eindhoven naar Schiphol vanwege een gebrek aan luchtverkeersleiders. De veiligheid zou meermaals ook in het gedrang zijn gekomen, zeggen de anonieme klokkenluiders tegen het dagblad.

„Defensie herkent zich niet in het beeld dat de veiligheid in het geding is”, reageert de luchtmacht. De woordvoerder erkent wel dat de transitie naar één landelijke luchtverkeersleiding niet loopt zoals gepland. „We begrijpen het ongeduld en de frustratie bij sommige collega’s”, schrijft ze daarover. „Ondertussen waarborgen we de vliegveiligheid en nemen we passende maatregelen zo nodig.”