Gevonden dode in woning Amsterdam is 30-jarige vrouw

Binnenland

De overleden persoon die zaterdagochtend in een woning in de Gerard Callenburgstraat in Amsterdam-West werd gevonden, is een 30-jarige vrouw uit Amsterdam. De politie meldde eerder al te vermoeden dat er sprake is van een misdrijf, en dat er een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Amsterdam.