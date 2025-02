Alle inzittenden van vliegtuigcrash Philadelphia overleden

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA betrof het een Learjet 55. Aan boord waren een jonge patiënte, haar moeder en vier bemanningsleden. Zij waren net opgestegen, nadat het meisje in een ziekenhuis in Philadelphia een behandeling had ondergaan voor een levensbedreigende ziekte, meldt de lokale zender NBC Philadelphia.

De crash ging gepaard met een explosie, waardoor meerdere huizen in de wijk in brand vlogen. De lokale autoriteiten melden dat een onbekend aantal mensen hierdoor gewond is geraakt. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over dodelijke slachtoffers op de grond is nog niets bekend.

Alle slachtoffers kwamen uit Mexico. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum reageerde op X op de vliegtuigcrash. „Ik betreur de dood van zes Mexicanen door de vliegtuigcrash in Philadelphia. De consulaire autoriteiten staan blijvend in contact met de nabestaanden. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om ze op welke manier dan ook te ondersteunen. Mijn solidariteit is met hun geliefden en vrienden”, aldus Sheinbaum.