AstraZeneca schrapt Britse vaccinfabriek na gedoe steun overheid

Economie

De grote farmaceut AstraZeneca ziet af van de bouw van een nieuwe vaccinfabriek in het Verenigd Koninkrijk ter waarde van 450 miljoen pond (omgerekend bijna 540 miljoen euro) vanwege een conflict met de Britse Labour-regering over de hoeveelheid staatssteun voor het project. De fabriek zou eigenlijk in Liverpool worden gebouwd.