Honderden demonstreren op Dam tegen corruptie in Servië

Binnenland

Honderden mensen hebben zaterdag op de Dam gedemonstreerd tegen corruptie in Servië. De demonstranten wilden hun solidariteit betuigen met de studentenprotesten in dat land, nadat in november vorig jaar het treinstation van Novi Sad was ingestort. Bij dat incident, precies drie maanden geleden, kwamen vijftien mensen om het leven. De demonstranten op de Dam hielden vijftien minuten stilte en lazen de namen van de slachtoffers voor.