Oud-adviseur Federal Reserve opgepakt om spionage voor China

Rogers werkte tussen 2010 en 2021 als hoge adviseur bij de afdeling internationale financiën van de Fed, die onder meer onderzoek doet naar beleid, internationale economische ontwikkelingen, handel en kapitaalstromen. Rogers zou informatie rond onder meer het rentebeleid van de Fed hebben doorgespeeld toen hij les gaf aan een Chinese universiteit.

Volgens de autoriteiten kon China met die informatie de Amerikaanse financiële markten manipuleren, op een vergelijkbare wijze als handel met voorkennis bij aandelen.

Rogers kreeg volgens de aanklagers voor die lessen in China honderdduizenden dollars en ontving ook vergoedingen voor bijvoorbeeld diners en overnachtingen. Ook zou hem een strandvakantie zijn aangeboden.

Hij wordt nu beschuldigd van poging tot economische spionage en het geven van valse verklaringen. Bij een veroordeling riskeert de 63-jarige Rogers een gevangenisstraf van vijftien jaar.

„De Chinese Communistische Partij heeft haar economische spionagecampagne uitgebreid om zo financieel beleid en handelsgeheimen van de Amerikaanse overheid te treffen in een poging de Verenigde Staten te ondermijnen en de enige supermacht te worden”, zegt de FBI.

China is de op een na grootste buitenlandse houder van Amerikaanse staatsobligaties met een bedrag van meer dan 768 miljard dollar. De Chinese ambassade in Washington heeft gezegd niet bekend te zijn met de details van de zaak en benadrukt dat het land zich aan de wet houdt. Ook mengt China zich niet in de interne aangelegenheden van andere landen, aldus de ambassade.