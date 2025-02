Rotsblokken blokkeren Franse snelweg in Alpen

De snelweg gaat bergopwaarts in de richting van Moûtiers en wintersportcentra zoals die van Tarantaise. De autoriteiten adviseren zaterdag niet naar het departement Savoie te gaan. De rotsblokken kwamen op de rijbaan bergopwaarts terecht, maar de weg is ook in tegengestelde richting afgesloten. Geprobeerd wordt het gestrande verkeer via alternatieve routes te ontzetten, maar dit gaat volgens de autoriteiten lang duren.